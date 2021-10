Christina Hove fik nok af store, tunge virksomheder og købte en filmskole, der var gået konkurs, for at være herre i eget hus og få arbejdsglæden tilbage

I efteråret 2020 gik Christina Hove og rodede i sin have i stedet for at tage på arbejde i DSV, som hun plejede. For hun havde sagt sit job som senior director i den globale it-afdeling op. Der sku...