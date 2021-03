Ørsteds formand om Henrik Poulsen: “Jeg vil gerne udtrykke vores store tak for og anerkendelse af de markante resultater, han har stået i spidsen for”

Henrik Poulsen overraskede i juni sidste år, da han annoncerede sin beslutning om at stoppe som topchef for Ørsted. Mandag blev han officielt valgt ind i selskabets bestyrelse

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Henrik Poulsen er officielt blevet en del af Ørsteds bestyrelse, efter at han mandag er blevet valgt ind under den danske energikoncerns ordinære generalforsamling, der afholdes virtuelt. Her benyt...