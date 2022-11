Virksomheder Virksomheder har brug for likviditet: Sælger fakturaer for milliardbeløb

Danske virksomheder ventes at videresælge og belåne fakturaer for mere end 200 mia. kr. i 2022. “Det handler om at optimere ens likviditet,” lyder det

“Vi vil gerne sikre os en bedre likviditet i virksomheden,” siger Frank Rixen Fjeldsted (t.v.), ejerleder i Scandic Solution, som sælger sine fakturaer videre, lige så snart de er udstedt. Foto: Michael Drost-Hansen