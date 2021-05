Helt vild stigning: Diskret ejers importfirma kunne skaffe værnemidler i en fart, da coronaen ramte – bundlinjen springer fra 19 mio. til 220 mio. kr.

Alting lykkedes for handelsfirmaet Ronald A/S i 2020, hvilket betød, at omsætningen rundede 1 mia. kr., ogresultatet eksploderede

Virksomheder Eksklusivt for kunder