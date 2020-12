Nu kan den bortløbne driftsdirektør Søren Toft endelig fortælle om sit job hos konkurrenten MSC og de overvejelser, der førte ham til Schweiz efter 25 års tjeneste på Esplanaden

Søren Toft sagde op en mandag morgen i november sidste år. Han meddelte sin chef, topchef Søren Skou, at han efter 25 års arbejde i Mærsk havde taget imod et tilbud om at blive topchef for branchen...