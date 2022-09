Virksomheder Familieejet dansk gyllekæmpes kamp mod tysk statstilskud kronet med held

Samson Group sælger nu grøn teknologi for over 1 mia. kr. og venter, øget behov for biogas vil give endnu mere vækst

Lars Henriksen og Samson Group behøver ikke mere bekymre sig om et statstilskud til de tyske konkurrenter. PR-foto