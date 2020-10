Kan en ejerfamilie varetage den daglige ledelse af en stor og global virksomhed? Ja, svarer Grundfos. Det skal tredje generation bevise nu

Poul Due Jensen (1912-1977), stifteren af Grundfos, advarede på sit dødsleje sønnen Niels Due Jensen mod at tage ansvaret for virksomheden. Han gjorde det alligevel, Niels Due Jensen. For ham tælle...