Ny Grundfos-boss i 2014: “Jeg er den, jeg er. Og jeg har sjældent haft fine fornemmelser”

Poul Due Jensen, tredje generation i familien bag Grundfos, er vendt hjem til Bjerringbro efter 15 år i udlandet. Det er trygt hver morgen at køre forbi byskiltet til hjembyen, men han har været nervøs for at komme hjem på familiens vegne

