Grundfos lavede et spektakulært comeback i første halvår 2021, men topchef Poul Due Jensen ser trusler forude

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Bjerringbro-virksomheden Grundfos ser ud til at være tilbage i topform efter et svært 2020.Grundfos er således kommet forrygende igennem årets første seks måneder og styrer mod et rekordår.Men pump...