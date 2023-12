Virksomheder Georg Jensen får ny topchef

Georg Jensen skifter topchef, efter selskabet for nyligt blev opkøbt af den finske gigant Fiskars for et milliardbeløb

Mehul Tank stopper adm. direktør i Georg Jensen efter at have siddet på posten i knap to år. Arkivfoto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix