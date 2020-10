Ny nordisk spirituskæmpe vil sende Gam­mel Dansk og Rød Aalborg til USA: "Der er flere mennesker i USA, som betragter sig selv som anden- eller tredjegenerationsskandinaver, end der bor i hele Skandinavien. De er alle super tørstige efter noget, der smager lidt af hjemstavn"

Fra Aalborg til New York: En ny nordisk milliardfusion mellem to de to alkoholproducenter Arcus fra Norge og Altia fra Finland skal fragte de danske spiritusklenodier over Atlanten og ind på barerne i New York

