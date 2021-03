Universal Robots går tilbage i 2020, men god afslutning på året og en stærkt start på det nye gør, at ny direktør er optimist

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den fynske robotvirksomhed Universal Robots har siden begyndelsen i 2005 kun præsteret at vokse. Året 2020 blev dog stopklodsen for robotvirksomhedens vækst, der for første gang havde tilbagegang, ...