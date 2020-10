Fragtselskabet Shipmondo har netop præsenteret et rekordregnskab. Ambitionen er at vokse markant i udlandet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hos fynske Shipmondo er der grund til at trække på smilebåndet. Virksomheden har i skrivende stund præsenteret et rekordregnskab, som viser et overskud på 8,5 mio. kr før skat. Det er en stigning p...