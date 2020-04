Eksklusivt for kunder

Massefyring hos SAS kan komme til at betyde stigning i billetpriser, begrænsede ruter og øget plads i flyene

Tirsdag formiddag meddelte SAS, at de er nødsaget til at fyre op mod 5000 af deres medarbejdere – heraf 1700 danske fuldtidsstillinger.“(...) Vi er desværre nødt til at ændre vores arbejdsstyrke ud...