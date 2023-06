Virksomheder Fragtkoncerner: For få kunder vil betale mere for grøn transport

Et regnestykke, der ikke hænger sammen, får fragtbranchen til at tøve med at poste penge i grønne lastbiler

Det billigste og mest sikre valg for transportkoncerner lige nu er at investere i flere diesellastbiler. Arkivfoto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix