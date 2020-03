Det er uacceptabelt, at SAS får statsstøtte på bekostning af andre danske flyselskaber, der er lige så hårdt ramt af coronakrisen, mener DAT-ejer

Det er en ringe trøst – men dog et skridt på vejen – at regeringen onsdag klokken 12 løftede sløret for en delvis kompensation af løn og udgifter til små og mellemstore virksomheder. For selvom hån...