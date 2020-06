Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Fra mandag må man igen løfte jern og løbe på løbebånd i landets fitnesscentre. Coronakrisen har været dyr trods hjælp

Mave, ryg, baller og biceps kan igen vokse sig store og spændstige i landets fitnesscentre fra mandag. Det er nemlig blevet besluttet at give fitnesscentrene lov til at åbne igen, efter at de blev ...