Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den vildtvoksende it- og fibernetkoncern Globalconnect omsætter nu for over 4 mia. kr. i seneste koncernregnskab

Kampen om at plastre Norden og ikke mindst Danmark til med højhastighedsfiberkabler er blev intensiveret de seneste år. Den hurtigst voksende spiller på det marked er Globalconnect/IP-Only, der på ...