Virksomheder Falckboss ramt på mangel af personale: “Det skærer et trecifret millionbeløb af vores indtjening”

Falck løftede sløret for et regnskab, der viser at selskabet har fået gang i forretningen, men er ramt på indtjeningen grundet mangel på personale

Jakob Riis tog over som adm. direktør i Falck efter Allan Søgaard Larsen i 2017. Arkivfoto: Magnus Møller Freelance/Magnus Møller