Færgerederiet Scandlines risikerer at miste 700.000 biler på sommerens overfarter: “Umuligt at planlægge, når man ikke ved, hvad der er på tegnebrættet”

Kæmpeoverskud på pause er realiteten for Scandlines-rederiet, der opgiver at forudse fremtidens finanser – udover at de står til at dykke

Færgerederiet Scandlines ser med gru på udsigten til den kommende ferietrafik.Selskabets to færgeruter mellem Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock vil i en typisk feriesæson overføre 700.000 personbi...