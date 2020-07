Kun 6 ud af cirka 8000 firmaer får så meget coronahjælp til faste udgifter, at de ikke må udbetale udbytte.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Virksomheder, der modtager over 60 millioner kroner fra coronahjælpepakken til at dække faste udgifter, må ikke betale udbytte til deres ejere.Men det er kun 6 ud af cirka 8000 virksomheder, der hi...