Konkurrent beskylder nyt elselskab for bedrageri og politianmelder selskabet: “Der bliver ringet op og fortalt, at vi er gået konkurs”

Elselskabet Ewii har politianmeldt Norström og beskylder den nye rival for beskidte tricks. Det er systematisk, siger Ewii-direktør

Elselskabet Norström, der jagter kunder ved brug af aggressivt telesalg, er nu blevet politianmeldt af konkurrenten Ewii, der beskylder selskabet for systematisk at lyve over for Ewiis kunder.Ewii,...