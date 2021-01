Flying Tiger giver EQT massive problemer, og kapitalfonden har spurgt stifter Lennart Lajboschitz, om han vil købe kæden tilbage

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Flying Tiger Copenhagen har udviklet sig til lidt af en hovedpine for kapitalfonden EQT, der ejer butikskæden.EQT har flere gange forgæves forberedt et salg af selskabet, og nu viser det sig, at ka...