Halvårsregnskabet fra EQT overgår analytikernes forventninger – og det belønnes af investorerne

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den svenske kapitalfond EQT har udviklet sig til en af verdens største kapitalfonde, og i første halvdel af 2021 fortsatte EQT med at vokse. Det viser fondens halvårsregnskab for 2021, som blev off...