Virksomheder Energiudvikler dropper Danmark efter stoppede vindprojekter

“Vi er i hvert fald meget uforstående over forløbet og den juridiske vurdering,” siger Ane Mette Lysbech-Kleis, adm. direktør for Wind Estate. Arkivfoto: Michael Drost-Hansen Foto: Michael Drost-Hansen

Cecilie Veile 20. dec. 2023 KL. 10.20 Gem til senere

Wind Estate undrer sig over det langstrakte forløb, der førte til, at to af selskabets foreslåede havvindprojekter er lukket ned. Ifølge direktør vil selskabet nu holde sig fra at bygge havvind i Danmark