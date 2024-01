Virksomheder Energiselskaber vil opføre 15 solcelleparker i Danmark i milliardplan

Andel og Better Energy har indgået et nyt partnerskab om at opføre op mod 15 nye solcelleparker i Danmark. Det vil kræve en tocifret milliardinvestering

“Det haster med at få opbygget produktionen,” lyder det fra Jesper Hjulmand, adm. direktør energikoncernen Andel. Arkivfoto: Magnus Møller