Virksomheder Energihandlere buldrer frem med massiv milliardomsætning

De høje energipriser får energihandlere til at brage op på listen over Danmarks 1000 største virksomheder målt på omsætning. De urolige markeder skaber guldrandede muligheder, men også et massivt likviditetspres

“Energimarkedet blev allerede uroligt sidste år. Det var en frisk vestenvind, og så blev der storm og orkan i 2022,” siger Jørgen Holm Westergaard, adm. direktør i Energi Danmark. Foto: Tobias Nicolai