Risma skal hente 40 mio. kr. i risikovillig kapital på Nasdaq First North til at erobre markedsandele i Sverige og Norge

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et notat om risikostyring til skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller i 2002 såede frøene til det, der i dag er Risma – et dansk software as a service-selskab, der leverer softwareløsninger til virksomhe...