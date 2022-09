Virksomheder Elgiganten trodser turbulens og investerer 300 mio. kr. i nye varehuse

Den kendte elektronikkæde Elgiganten solgte for over 7 mia. kr. det seneste år. Trods store usikkerheder og et udfordrende marked vil koncernen udvide

Peder Stedal, adm. direktør i Elgiganten, vil åbne ti nye varehuse i løbet af de næste to år. Arkivfoto: Anne-Dorthe Søgaard Jensen