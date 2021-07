Eksperter: Amazon kommer med al sandsynlighed til Danmark i oktober

Efter en langsom, men sikker opstart i Sverige, støber Amazon nu kuglerne til at gå ind på det danske marked i løbet af efteråret. Det mener flere eksperter, der peger på, at Amazon ikke vil indtage markedet med bulder og brag, men i stedet følge den drejebog koncernen brugte i Sverige.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Efter flere års rygter og forudsigelser, mener tre eksperter der følger e-handelsmarkedet tæt, at vi er ved at være der: Amazon kommer til Danmark i efteråret 2021, vurderer fleere eksperter med in...