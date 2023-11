Virksomheder Eksklusiv medlemsklub åbner dørene for talenter

Soho House, medlemsklubben for den kreative branche, har skabt et mentorprogram, hvor unge talenter får adgang til klubben. Her får de hjælp fra etablerede kræfter til karrieren

Unge talenter får adgang til at etablere sig i kreative erhverv verden over med hjælp fra erfarne kræfter. Her ses mentor og kunstner Magarita Howis (t.h.) og mentee Jeppe Nymark (t.v.). Foto: Rosaline Ben-Baruch Lange Foto: Rosaline Ben-Baruch Lange