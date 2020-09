Nørrebro Bryghus og søsterselskabet Baldersbrønde Bryggeri kunne spore fremgang i 2019, men ejerne må stadig til lommerne

For første gang i flere år er der en lille fremgang at spore i det ellers historisk økonomisk plagede Nørrebro Bryghus. Med et plus på lidt over 360.000 kr. serverer bryghuset med adresse på Ryesga...