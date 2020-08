Dugfriske regnskaber og pensionsudspil: Det skete der i ugen, der gik

Endnu en begivenhedsrig uge er ved at gå på hæld. Den har bl.a. budt på et nyt pensionsudspil samt et regnskab fra Mærsk, der trods coronakrisen topper sidste års resultat. Pandora er derimod gået mere skuffet ind i et nyt kvartal

