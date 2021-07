DSV-direktør: Vores kunder er rigtig frustrerede – vi har hørt om folk, der betaler 25.000 dollar for en container

DSV opjusterer for tredje gang i år, men finansdirektør Jens Lund indrømmer, at kunderne er dybt frustrerede over forsinkelser og tårnhøje priser

Virksomheder Eksklusivt for kunder