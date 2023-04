Virksomheder Dobbeltroller kan koste vindgigant adgang til prestigeprojekt

Cowi har været på begge sider af bordet i arbejdet med at tilrettelægge, hvordan et af Danmarks største infrastrukturprojekter skal anlægges 80 km ude i Nordsøen. Selskabet har rådgivet både staten og er en af favoritterne til at vinde udbuddet