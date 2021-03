DLA Piper vil have flere kvinder med i partnerkredsen og sikre bedre fastholdelse af 30-35-årige kvinder af hensyn til kvaliteten i rådgivningen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den danske afdeling af DLA Piper vil have flere kvindelige partnere og ledere i advokatforretningen og har derfor etableret en diversitets- og inklusionskomité primært for at sikre en bedre ligesti...