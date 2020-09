Streamingtjenesterne i Danmark har fået en ny konkurrent på markedet. Konkurrenten hedder Disney+ og har allerede på få dage fået godt tag på den danske befolkning

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Efter næsten et halvt års tilløb lancerede Disney-koncernen sin egen streamingtjeneste i Danmark 15. september. Disney+ blev lanceret i USA sidste år, og tjenesten har nu sat kampen ind for at få f...