Ny topchef vil jagte alle tænkelige effektivitetsforbedringer på linje med “de bedste fyre i branchen”

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det nye Norwegian under den nye topchef Geir Karlsens ledelse vil jagte alle tænkelige former for effektivitetsforbedringer, der kan beskytte den genskabte pengekasse på godt 7 mia. norske kroner m...