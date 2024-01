Virksomheder Det lysner for biotek i 2024 – måske

Efter to års ørkenvandring kan der være lysere tider på vej for bioteksektoren, vurderer to venturechefer

Henrijette Richter, ledende partner i venturefonden Sofinnova, tror, at vendingen for biotek kan komme i sommeren 2024. Foto: Rosaline Ben-Baruch Lange Foto: Rosaline Ben-Baruch Lange