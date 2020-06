Eksklusivt for kunder

Konkurs i søsterselskab,der også var største leverandør, gav resultatdyk på 15 mio. kr. i By Lassen og negativ egenkapital i moderselskab

Det danske designselskab By Lassen er efter en konkurs i et søsterselskab endt i en livstruende situation med millionunderskud. Adm. direktør Henrik Nielsen har nu den bundne opgave at få rettet op...