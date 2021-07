Niels Lunde: Jeg mødte Klaus Dallerup fra McKinsey og fandt endelig et hurtigt og forståeligt bud på, hvordan man griber digitalisering an

Klaus Dallerup, seniorpartner i McKinsey, giver i ny udgave af podcasten “Topchefernes strategi” sit bud på fire vigtige digitale prioriteter

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Alle virksomhedsledere kæmper med at forstå den digitale udfordring og med at prioritere indsatsen. Hvad er vigtigst?Klaus Dallerup, der er senior partner i McKinsey og ansvarlig for McKinsey i Dan...