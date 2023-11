Virksomheder Danskers elbilfirma får kursklø efter regnskab

Den danske elbilvirksomhed Fiskers Inc. fik tæsk på børsen i USA efter et regnskab, som afslører et stort tab, mens omsætningen brager op

Inden Fiskers Inc. havde Henrik Fisker stiftet selskabet Fisker Automotive, men virksomheden gik konkurs i 2014. Arkivfoto: Jonas Pryner Andersen Foto: Jonas Pryner Andersen