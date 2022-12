Virksomheder Russere trodser danske bryggerier og producerer stadig øl: “Vi kan ikke gøre noget”

To danske selskaber vil have en tidligere samarbejdspartner til at stoppe med at sælge deres produkter i Rusland. Varemærkebeskyttelse i Rusland er reelt væk, siger DI

Harboes Bryggeri har i en lang årrække solgt øl på licens i Rusland, men da krigen i Ukraine brød ud, har det vist sig vanskeligt for selskabet og dets direktør Søren Malling, at komme ud af aftalen. Arkivfoto: Mathias Eis/Ritzau Scanpix