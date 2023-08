Virksomheder Danske rigmænds biogaskomet slår til med nyt opkøb

Biocirc overtager et af landets ældste biogasanlæg i vestjyske Blåbjerg og tager endnu et skridt mod at blive verdens største

Direktør Bertel Maigaard, Biocirc, har landet endnu et opkøb på vejen mod at blive verdens største biogasproducent. Arkivfoto: Anne-Dorthe Søgaard Jensen