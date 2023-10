Virksomheder Revisorboss tjener mere end Danske Banks topchef: Revisionshuse tier om guldregn over direktører

Offentligheden bør have bedre indsigt i hvor mange penge, der tjenes i revisionsbranchen, mener eksperter. For eksempel kan man ikke læse i PwC’s regnskab, at deres topchef er en af de bedst betalte i Danmark, mens KPMG og Deloitte slet ikke oplyser om topchefens løn