Kitex, der producerer alternative vindmøller, er udnævnt til at være en virksomhed, som kan hjælpe med at indfri FN's verdensmål

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Kitex er en af de virksomheder, som organisationen The One Initiative mener kan hjælpe verden med at indfri FN's verdensmål i 2030, hvis de modtager de rigtige investeringer. Den danske startup har...