Amerikansk venturefond skyder trecifret millionbeløb i den danske tech-virksomhed Eloomi, der har vokseværk både hjemme og i udlandet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Drømmen om at nå det, som kun få danske vækstvirksomheder endnu har opnået, er ét skridt tættere på at gå i opfyldelse for den danske tech-virksomhed Eloomi. Den mytiske unicorn-status, der indebær...