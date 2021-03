Dansk spilkomets opkøb i USA havde været en torn i øjet for myndighederne: “En betingelse var, at sælger intet måtte have med det at gøre fremadrettet. Han var lidt persona non grata”

Det børsnoterede Better Collective, der er et af Danmarks mere underspillede vækstsucceser, er ved at forberede sig på et massivt sats på det nyåbnede amerikanske sportsbettingmarked

