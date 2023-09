Virksomheder Militærkup i Gabon rammer dansk rederis storsats

For halvandet år siden præsenterede rederiet Norden et helt nyt forretningsben med en stor investering i det afrikanske land Gabon, hvor præsidenten for nyligt er blevet væltet af militæret

Jan Rindbo, adm. direktør i Norden, følger udviklingen i Gabon tæt. Arkivfoto: Anne-Dorthe Søgaard Jensen