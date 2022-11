Virksomheder Dansk læringsteknologi solgt for stort millionbeløb

I 1988 grundlagde familien Buus Madsen et lille forlag i den vestjyske by Tvis. 34 år senere er virksomheden solgt for mere end 500 mio. kr.

Kristian Buus Madsen overtog sammen med sin bror familiens forlagsvirksomhed i 00’erne. Nu er Bookboon solgt for mere end 500 mio. kr. Foto: Magnus Møller